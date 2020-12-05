05 Aralık 2020 Cumartesi 22:43 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:45

ABD'de yaz aylarında polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybeden George Floyd olayının ardından tüm dünyada ırkçılık konusu bir kez daha tartışmaya açılmış ve başta Avrupa olmak üzere ırkçılığın yoğun şekilde görüldüğü coğrafyalarda oynanan futbol maçları öncesinde de bu duruma tepki olarak oyuncular dizlerinin üzerine çökerek "ırkçılığa hayır" demişlerdi.

Bugün oynanan Millwall-Derby County maçında günümüzde skandal olarak değerlendirilebilecek bir olay yaşandı.

PROTESTOYU PROTESTO ETTİLER



Maça başlamadan önce iki takım oyuncularının bazıları dizlerinin üzerine çökerek bazıları ise başlarını eğerek ırkçılığa karşı kısa süreli protesto düzenlediler. Bir dönem ligimizde Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Colin Kazım Richards da bu oyuncular arasındaydı. Ancak pandemiden sonra ilk kez statlarına kavuşan Millwall'lu taraftarlar bu durumu beğenmediler ve adeta protestoyu protesto ettiler. İngiliz medyasındaki haberlere göre ise özellikle güvenlik güçleri, sosyal medya ve forumlarda yazılanlardan ötürü dün gece bu durumun istihbaratını almışlardı ve bu duruma karşı güvenlik önlemleri de sağlanmıştı.

KAZIM DA TEPKİ GÖSTERDİ



Yuhalamaları duyan Colin Kazım, ardından diz çökmek yerine ayağa kalktı ve yumruğunu bu şekilde havaya kaldırdı.

Öte yandan Cocu'nun kovulmasından Wayne Rooney'nin oyuncu-teknik direktör yönetiminde yükselişe geçen Derby County de maçı 1-0 kazandı ve son 3 maçında 5 puan almayı başardı.

Az sayıdaki taraftar sosyal mesafeye uyarak maçı izledi.