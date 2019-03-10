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Milwaukee Bucks 50. galibiyetini aldı

Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'i 131-114 mağlup ederek bu sezon NBA'de 50 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'i 131-114 mağlup etti.
 
NBA'e 6 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, evinde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 131-114 kazandı.
 
Bu sezon 66. maçına çıkan Bucks, 50 galibiyet elde eden ilk takım oldu. Bucks, 1973-74 sezonundan bu yana ilk kez ligin 50 galibiyete ilk ulaşan takımı olmayı başardı.
 
Ev sahibi ekibi galibiyete, 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo ve 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı. Ersan İlyasova da 7 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
 
Hornets'te Kemba Walker 25, Frank Kaminsky 16 ve Miles Bridges 15 sayı kaydetti.
 
Sonuçlar
 
New York Knicks-Sacramento Kings: 94-102
 
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 112-114
 
Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 135-130 (uzatmada)
 
Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 107-120
 
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 131-114
 
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 127-120
 

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