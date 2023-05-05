Milwaukee Bucks'ta ayrılık

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ta başantrenör Mike Budenholzer ile yollar ayrıldı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 sezondur Milwaukee Bucks'ın başında bulunan 53 yaşındaki Budenholzer'ın görevine son verildiği belirtildi.

Budenholzer, 2018'de başına geçtiği Bucks ile 2021 yılında şampiyonluk yaşamıştı. Birleşik Amerikalı çalıştırıcı, 2015 ve 2019 yıllarında NBA'de yılın başantrenörü seçilmişti.

Bu sezon 58 galibiyet ve 24 mağlubiyet alarak normal sezonun en başarılı takımı olan Bucks, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde Miami Heat'e 4-1 yenilerek elenmişti.