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Spor

Milwaukee Bucks'tan Miami Heat'e tarihi darbe!

Geçen yılın NBA finalisti Miami Heat, Milwaukee Bucks'a 132-98 yenilerek tarihinin 2. en ağır play-off mağlubiyetini aldı ve seride 2-0 geriye düştü.

AA25 Mayıs 2021 Salı 10:36 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 10:36
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Miami Heat'i 132-98 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Bucks, 22 üç sayılık basketle kulüp play-off rekorunu kırdığı serinin ikinci karşılaşmasında da Heat'i yendi. Geçen yılın finalisti Heat, 34 sayı farkla kaybettiği maçta tarihinin 2. en ağır play-off mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. 22 sayı, 5 ribaunt üreten Bryn Forbes ve 11 sayı, 15 asist, 7 ribauntla "double double yapan Jrue Holiday, galibiyette önemli rol oynadı.

Heat cephesinde Dewayne Dedmon 19, Goran Dragic 18 ve Bam Adebayo 16 sayı kaydetti.

NUGGETS, LİLLARD'IN 42 SAYISINA RAĞMEN SERİYİ EŞİTLEDİ

Batı Konferansı'ndaki ilk tur mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 128-109 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta Nikola Jokic, 38 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.

Trail Blazers'ta ise Damian Lillard'ın 42 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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