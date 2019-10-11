Minchevs ve Mario Aslan’ın takibinde
CİM-BOM’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in devre arasında hızlı ve gol atabilen bir kanat oyuncusu istemesi üzerine Martin Minchev için düğmeye basıldığı ortaya çıktı
- Star Spor
Terim’in “Bana yeni Sadio Mane bulun” talimatı sonrası scout ekibi 19 yaşındaki Bulgar oyuncuyu yakın takibe aldı. Sarı-Kırmızılılar, Bulgaristan-Sırbistan maçında Minchev’i, Hollanda-Portekiz mücadelesinde de Joao Mario’yu izleyecek.
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