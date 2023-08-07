Minik Selimhan şimdi de depremzede arkadaşlarının hikayesini anlatacak

TCG Anadolu'da çekmeye başladığı videolarla milyonlarca izlenmeye ulaşan Selimhan Gündoğdu, bu defa depremzede arkadaşlarının hikayesine ses vermek için Kahramanmaraş'a gitti. Minik Selimhan, Dünya Etnospor Konfederasyonunun Dayanışma Obası'ndan tüm Türkiye'ye bir çağrıda bulunacak: "Arkadaşlarımı unutmayın!"

4 yaşındaki Selimhan Gündoğdu, toplumun geniş kesimlerince sahiplenilen meselelerin hikayesini anlatmaya devam ediyor. Minik Selimhan, babasıyla birlikte daha önce TCG Anadolu'da Bayraktar Kızılelma'yı, TOGG'u, Teknofest'i, Ayasofya'yı ve Bosna Hersek'i anlattı ve sosyal medya kullacıları tarafından milyonlarca kez izlenilerek paylaşıldı. Kendi bakış açısıyla yorumladığı videolarıyla geniş kitlelerin sempatisini kazanan Selimhan, şimdi de depremzede arkadaşlarının yaşadıklarını aktarmak için Kahramanmaraş'ta.

11 ilde derin yaralar bırakan depremden en fazla çocuklar etkilendi. Minik Selimhan da depremin merkez üssünde kurulan Etnospor Dayanışma Obası'ndan tüm Türkiye'ye çağrıda bulunmak için Kahramanmaraş'a gitti. Obada bugüne kadar gerçekleştirilen etkinlikleri de yerinde deneyimleyecek olan Selimhan hem oba hayatını deneyimleyecek hem de "Arkadaşlarımı unutmayın" mesajı verecek.

"ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZ"



Depremin olduğu ilk zamanlarda ve daha sonrasında neredeyse tüm deprem bölgesini dolaştığını ifade eden Baba Bilal Gündoğdu, "Depremzedeler için ne yapsak az geliyor, yeterli olmuyor. Çünkü çok geniş bir alanda meydana geldi ve ihtiyaçlar her daim diri" dedi. Bilal Gündoğdu, "Bireysel anlamda depremzedeler için ne yapabiliriz?" sorusuna cevap ararken imdatlarına Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun yetiştiğini söyledi. Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Dayanışma Obası'nı daha önceki aylarda ziyaret etmiştim. O günlerde de biz Selimhan'la yeni içerikler peşinde koşmayı sürdürüyorduk. Belki bugüne kadar hep milletimizin gururlanacağı eserleri ya da Bosna gibi onurlu bir direnişi konu aldık. Fakat hayat sadece bunlardan ibaret değil. İşte hiç ummadığınız bir anda deprem meydana gelebiliyor ve binlerce Selimhan gibi evladımızın hayatı alt üst olabiliyor.

Biz bu video ile birlikte burada depremin meydana getirdiği mağduriyetin hala bitmediğini ve bundan da en fazla Selimhan gibi yavrularımızın etkilendiğini tekrardan hatırlatmaya geldik. Dayanışma Obası da bunun için biçilmez bir kaftandı çünkü hem obadaki tarihi doku hem de çocuklarımızın burada deneyimledikleri etkinlikler, böylesi bir içerik için belki de en uygunuydu."

İÇERİK, YARIN YAYINDA



Baba Bilal Gündoğdu'nun sosyal medya hesaplarından (@bilallgundogdu) yarın yayınlanacak olan içerik, depremzedeler adına farkındalık oluşturmayı hedefliyor.