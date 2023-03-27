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Spor

Minnesota Timberwolwes, Golden State Warriors'ı 99-96 mağlup etti

NBA'de Minnesota Timberwolwes, Golden State Warriors'ı 99-96 mağlup ederek play-off potasına girme şansını sürdürdü.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Minnesota Timberwolwes, Golden State Warriors'ı 99-96 mağlup etti
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Batı Konferansı'nda 7. sırada yer alan Minnesota Timberwolwes, 6. basamakta bulunan Golden State Warriors'ı deplasmanda 99-96- mağlup ederek play-off potasına girme şansını sürdürdü. Minnesota'da Naz Ried 23 sayı, 6 ribaund, Kyle Anderson 12 sayı, 10 ribaund, Rudy Gobert de 10 sayı, 18 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Golden State'de ise Jordan Poole'un 27, Stephen Curry'nin 20, Klay Thompson'un da 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla Minnesota 38. galibiyetini alırken, Golden State ise 37. mağlubiyetini yaşadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 110 - Dallas Mavericks: 104

Los Angeles Lakers: 108 - Chicago Bulls: 118

Atlanta Hawks: 119 - Memphis Grizzlies: 123

Boston Celtics: 137 - San Antonio Spurs: 93

Cleveland Cavaliers: 108 - Houston Rockets: 91

Orlando Magic: 119 - Brooklyn Nets: 106

Toronto Raptors: 114 - Washington Wizards: 104

Portland Trail Blazers: 112 - Oklahoma City Thunder: 118

Golden State Warriors: 96 - Minnesota Timberwolves: 99

  • Minnesota Timberwolwes
  • golden state warriors

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