İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9259
  • EURO
    12,4118
  • ALTIN
    655.135
  • BIST100
    1757.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mino Raiola: Ibrahimovic'in Milan'da kalması mümkün
Spor

Mino Raiola: Ibrahimovic'in Milan'da kalması mümkün

Menajer Mino Raiola, Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zlatan Ibrahimovic'in geleceği hakkında konuştu.

18 Kasım 2021 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:43
ABONE OL

Menajer Mino Raiola, Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Zalatan Ibrahimovic ve İtalyan ekibinden Paris Saint Germain'e transfer olan Donnarumma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Raiola yaptığı açıklamada, "İbrahimovic Milan'da bir yıl daha kalabilir mi? Herşey mümkün." ifadelerini kullandı.

Raiola, Donnarumma'nın PSG'ye transferiyle ilgili ise, "Ben kimseyi götürmedim, taksi şoförü değilim. Oyuncuların çıkarlarını yerine getiriyorum. Bunu yaptığım için hiç pişman değilim." şeklinde açıklamalarda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.