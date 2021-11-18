Mino Raiola: Ibrahimovic'in Milan'da kalması mümkün

18 Kasım 2021 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:43

Menajer Mino Raiola, Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Zalatan Ibrahimovic ve İtalyan ekibinden Paris Saint Germain'e transfer olan Donnarumma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Raiola yaptığı açıklamada, "İbrahimovic Milan'da bir yıl daha kalabilir mi? Herşey mümkün." ifadelerini kullandı.

Raiola, Donnarumma'nın PSG'ye transferiyle ilgili ise, "Ben kimseyi götürmedim, taksi şoförü değilim. Oyuncuların çıkarlarını yerine getiriyorum. Bunu yaptığım için hiç pişman değilim." şeklinde açıklamalarda bulundu.