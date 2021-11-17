Miodrag Radulovic'ten Türkiye itirafı

DHA 17 Kasım 2021 Çarşamba 08:37 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 08:37

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grubu 2'nci sırada bitirdi ve play-off turuna katılma hakkı elde etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Karadağ Milli Takım Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, açıklamalarda bulundu. Türkiye karşısına çeşitli sorunlarla çıktıklarını söyleyen Radulovic, "İyi bir maç oldu. Hollanda'nın ardından üst üste iki iyi maç oynayamadık. Sorunlarımız vardı. Yorgun olan ve yeni tip koronavirüse yakalanan oyuncularımız vardı. Son Avrupa Şampiyonası'na katılan güçlü bir Türkiye karşımızdaydı. İstediğimiz gibi oynayamadık. Türk Milli Takımı'nı İstanbul'daki maça göre çok daha iyi ve disiplinli gördüm. Türkiye'ye karşı bu mücadeleden çok memnunum" diye konuştu.

"BU MAĞLUBİYET İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Grupta topladıkları 12 puanın kendileri için iyi olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Golü erken bulduk. İlk yediğimiz golde ise çok basit bir hata yaptık. Türkiye gibi yetenekli oyuncuları olan bir takım, böyle bir hatayı affetmezdi. Sekiz tane iyi oyuncum yoktu. Çizgiden bir topumuzu çıkardılar. Bu mağlubiyet için çok üzgünüm. Yaşadığımız aksiliklere rağmen bu grupta 12 puan bizim için iyiydi. Grup kuraları çekildiğinde Hollanda ve Türkiye'nin favori olduğunu düşünüyordum. Genç oyuncularımız çok yetenekli. Futbolda iyi bir geleceğimiz var" ifadelerini kullandı.