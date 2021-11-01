1 Kasım 2021 Pazartesi 00:34 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 00:34

Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Beşiktaş'ta olmasının kendisi adına büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Pjanic, paylaşımında, "Türkiye, burada bulunduğum muhteşem iki ay için ve beni burada evimde gibi hissettirdiğiniz. için teşekkür ediyorum. Bu şehire ve sizlerden gelen her şeye aşığım. Benim için büyük bir mutluluk Beşiktaş ailesinin ve bu hikayenin bir parçası olmak. Her şey için teşekkür ediyorum ve hep birlikte bizim için mükemmel hale getirelim. Sevgilerimle, Miralem." ifadelerine yer verdi.

Miralem Pjanic'in paylaşımı: