Miralem Pjanic futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyerinin bir döneminde ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic, futbolu bıraktığını duyurdu.

Tuttosport'a konuşan Boşnak yıldız, artık ailesine vakit ayırdığını ve futbolu bıraktığını açıkladı.

TOPLAM 9 KUPA

Kariyerinde Juventus, Barcelona ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Pjanic, kariyerinde toplam 9 kupa kazandı.

BEŞİKTAŞ İLE KUPA KAZANDI

Boşnak yıldız, Beşiktaş ile Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Pjanic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova formasını giymişti.

Kariyerinde toplam 666 resmi maça çıkan efsane orta saha, 77 gol ve 132 asist kaydetti. Pjanic'in kariyerinde transfer olduğu kulüpler, yıldız isim için toplamda 110 milyon euro bonservis bedeli ödedi.