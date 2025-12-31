İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9405
  • EURO
    50,5286
  • ALTIN
    6000.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miralem Pjanic futbolu bıraktığını açıkladı
Spor

Miralem Pjanic futbolu bıraktığını açıkladı

Miralem Pjanic, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını resmen duyurdu. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli orta saha, futbolu bırakma kararında ailesine daha fazla vakit ayırma isteğinin etkili olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 00:16 - Güncelleme:
Miralem Pjanic futbolu bıraktığını açıkladı
ABONE OL

Kariyerinin bir döneminde ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic, futbolu bıraktığını duyurdu.

Tuttosport'a konuşan Boşnak yıldız, artık ailesine vakit ayırdığını ve futbolu bıraktığını açıkladı.

TOPLAM 9 KUPA

Kariyerinde Juventus, Barcelona ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Pjanic, kariyerinde toplam 9 kupa kazandı.

BEŞİKTAŞ İLE KUPA KAZANDI

Boşnak yıldız, Beşiktaş ile Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Pjanic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova formasını giymişti.

Kariyerinde toplam 666 resmi maça çıkan efsane orta saha, 77 gol ve 132 asist kaydetti. Pjanic'in kariyerinde transfer olduğu kulüpler, yıldız isim için toplamda 110 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.