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Spor

Miralem Pjanic ve Uğurcan Çakır zirvede yer aldı! En iyiler listesi açıklandı

Süper Lig'in en değerli isimlerini belirleyen KPMG Football Benchmark zirveye Uğurcan Çakır ve Miralem Pjanic'i yerleştirdi. Miralem Pjanic 15.9 milyon Euro ile ikinci sırada yer alırken Uğurcan Çakır 19.1 milyon Euro ile zirvenin sahibi oldu.

9 Kasım 2021 Salı 14:27 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 14:27
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Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic, Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin milli file bekçileri Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ligin en değerli futbolcuları olarak belirlendi.

KPMG Football Benchmark'ın belirlediği Türkiye'nin en değerli futbolcuları listesinde zirveye 19.1 milyon Euro'luk bonservisle Uğurcan Çakır oturdu. İkinci sırada ise Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcusu Miralem Pjanic 15.9 milyon Euro ile yer alırken üçüncü sırada da Altay Bayındır 15,8 milyon Euro ile yer buldu.

UĞURCAN ÇAKIR, MİRALEM PJANİC'İ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'in en değerli futbolcu olarak belirlenen Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcusu Miralem Pjanic'i de geride bırakmayı başardı. Pjanic siyah beyazlılarda bu sezon toplam 8 maça çıkarken 4 asist yapmayı başardı. Uğurcan Çakır ise bu sezon Trabzonspor'da toplamda 16 maça çıktı.

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