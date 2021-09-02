Miralem Pjanic yola çıktı! Beşiktaş için geliyor

2 Eylül 2021 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 21:00

Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic için tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon Euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, bu gece 22:30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.