İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2021 Perşembe / 25 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2785
  • EURO
    9,8518
  • ALTIN
    481.406
  • BIST100
    1479.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miralem Pjanic yola çıktı! Beşiktaş için geliyor
Spor

Miralem Pjanic yola çıktı! Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer anlaşmasına vardığı Miralem Pjanic siyah beyazlılar için yola çıktı. Pjanic, bu gece 22:30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

2 Eylül 2021 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 21:00
ABONE OL

Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic için tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon Euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, bu gece 22:30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.