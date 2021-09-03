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  • Miralem Pjanic'in maliyeti belli oldu! Beşiktaş resmen açıkladı
Spor

Miralem Pjanic'in maliyeti belli oldu! Beşiktaş resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, oyuncuya 2021-2022 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeyecek.

3 Eylül 2021 Cuma 00:56 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 01:01
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Beşiktaş, dünyaca ünlü Miralem Pjanic'i İstanbul'a getirdikten sonra oyuncuyu UEFA listesine yetiştirmek için büyük bir heyecan yaşandı ve sonunda transferi açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada oyuncunun 1 yıl kiralandığı ve yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş alacağı duyuruldu.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir."

TSİ 01:00'e kadar oyuncuyu UEFA listesine eklemek için zamanı olan Beşiktaş, 22:40'da İstanbul'a gelen Bosnalı yıldızı önce sağlık kontrollerinden geçirmek için apar topar hastaneye götürdü. Sağlık kontrollerinin ardından ise bu kez TFF'nin Levent'te bulunan transfer tescil işlemlerinin yapıldığı binaya giden Pjanic, resmi sözleşmeyi de burada imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Rachid Ghezzal'ın lisansını son anlarda motorsikletle yetiştiren Beşiktaş, bu sefer ise Pjanic için zamanla yarıştı.

İşte adım adım transfer süreci...

21:14 KAP açıklaması

22:40 İstanbul'a geldi

23:15 Hastaneye varıldı (Sağlık kontrolü)

23:40 TFF Tescil Bürosuna yola çıkıldı

00:00 TFF Tescil Bürosuna gelindi.

00:15 Başkan Ahmet Nur Çebi, Yöneticiler Emre Kocadağ ve Adnan Dalgakıran da TFF Tescil Bürosu'na ulaştı.

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