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Spor

Miralem Pjanic'ten Juventus sorusuna cevap

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic, milli arada Fransa - Belçika karşılaşmasını seyretmek için Torino'ya gitti. 'Juventus'a mı döneceksin' soruları üzerine cevap veren Pjanic, 'Hayır, hayır.' dedi.

10 Ekim 2021 Pazar 13:34 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 13:40
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Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

Yıldız futbolcu, milli arayı değerlendirmek için Fransa - Belçika maçını izlemeye Torino'ya gitti.

Burada Sky Sports muhabirleriyle konuşan Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

JUVENTUS'A MI DÖNECEK

Pjanic, Sky Sports muhabirinin "Juventus'a dönecek misin?" sorusuna "Hayır, hayır" dedi.

Miralem Pjanic, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 5 müsabakada forma giydi. Boşnak yıldız, bu müsabakalarda toplam 3 asiste imza atarken, 324 dakika sahada kaldı.

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