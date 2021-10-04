4 Ekim 2021 Pazartesi 21:52 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 21:56

Beşiktaş'ın yıldız ismi Miralem Pjanic, beIN Sports'a konuştu. Yıldız oyuncu, transfer süreci hakkında ve Beşiktaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"OYANAYABİLECEĞİM BİR KULÜP BULMAM LAZIMDI"

"Transfer sürecim çok da iyi değildi. Geçen sene Barcelona'da hocamız benim çok da anlam veremediğim kararlar almıştı. Geçen sene çok şans bulamadım. Barcelona'da da oynayabilirdim aslında. Biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Ama hocamızın kararı bu şekilde oldu. Bu sorunu çözmek zorundaydım. Oynayabileceğim bir kulüp bulmam lazımdı."

"TÜRKİYE HEP MERAK ETTİĞİM BİR ÜLKEYDİ"

"Dediğim gibi her zaman sahada olmayı isteyen bir futbolcuyum. Beşiktaş'ın ilgisi sonucunda aklımdan en ufak bir şüphe geçmedi. Türkiye'yi her zaman yakından görmeyi de istemiştim. Burası, hep merak ettiğim bir ülkeydi."

"GELDİKTEN SONRA DA DOĞRU KARARI VERDİĞİMİ GÖRDÜM"



"Milli Takım'daydım, Fransa ile maç oynadık, telefonum kapalıydı, gazeteciler bir anda sorular sormaya başladı. Barcelona ile 3 yıl daha sözleşmem olduğunu söyledim, telefonu açtığımda o kadar mesaj gördüm ki... İşler hızlı gerçekleşiyor bazen. Buraya gelmemde hocamızın ve yönetimin çok katkısı oldu, benimle çok ilgilendiler, bu ilgi belirleyici oldu benim için. İlk Sehic ile konuştum, o burayı biliyor, bilmem gereken detayları verdi. Beşiktaş'ın buranın en büyük kulübü olduğunu ve çok mutlu olacağımdan bahsetti. Geldikten sonra da doğru kararı verdiğimi gördüm. Herkes beni buraya alıştırdı. Takım arkadaşlarım çok iyi futbolcular ve çok iyi karakterler. İstanbul'da, Türkiye'de olmak beni ve ailemi mutlu ediyor, taraftarların sevgisi hoşuma gidiyor."



"HOCAMIZ ÇOK BAŞARILI"

"1 aydır buradayım, hocamızın çok başarılı olduğunu söyleyebilirim, geçen sene 2 kupa almasından da bunu görebiliriz. Antalya maçında aldığı kararlarla da ne kadar iyi hoca olduğunu gösterdi. Doğru kelimelerle, doğru motivasyonla, doğru hamlelerle maçı kazanmamızı sağladı. İyi gidiyoruz şu anda aslında ama şanssız sakatlıklar yaşadık. Tüm takım fit ve sağlıklı olduğunda neler yapabileceğimizi ben biliyorum. Çok tecrübeli, kaliteli ve iyi futbolcularımız var. Tam takımken kolay kolay bu işi bırakmayız. Babam ve birçok arkadaşım, Sergen Yalçın'ın oyunculuk döneminde ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu söylemişti."

"BARCELONA GERİ DÖNECEK"

"Barcelona zor günler yaşıyor, sonuçlar taraftarın istediği gibi gitmiyor, bu da baskı yaratıyordur. Yönetim ve başkan ne yapmaları gerektiğini biliyordur. Finansal olarak da işler şu anda gitmiyor ancak büyük bir kulüp, çok iyi futbolcuları var. Belki de takımı ayağa kaldıracak iyi bir lidere ihtiyaç duyuyorlar. Hatalar yapılmıştır ama yönetimdeki insanlar doğru kararları alacaktır, Barcelona en büyüklerdendir ve geri döneceklerdir."

"ŞEHRİ SİYAH BEYAZA BOYAYACAĞIZ"



"Ben kazanmak için buradayım, kazanılacak ne varsa kazanmak için buradayım. Kaç puan olur bilmiyorum, maç maç gitmekte fayda var. Her maçı kazanabilecek potansiyeldeyiz. Ligin nasıl kazanıldığını bilen bir takımız, baskıyla mücadele etmeyi biliyoruz. Türkiye gibi taraftar baskısını yoğun hisseden ülkelerde bu önemli. İyi sezon olacağını söyleyebilirim. Umarım sezon sonunda şehri siyah beyaza boyayacağız."

