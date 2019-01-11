Miranda'dan Beşiktaş'a kötü haber
PEPE’NİN ayrılmasından sonra savunma transferi için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş’ın gündemine Miranda ismi geldi.
- Akşam
İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport’a göre Beşiktaş, Miranda için Inter’e kiralama teklifinde bulundu ancak Inter 34 yaşındaki oyuncuyu satmak istediği için Beşiktaş’ın bu teklifini reddetti.
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