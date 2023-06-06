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Spor

Miray Koç, Göztepe'ye transfer oldu

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçen sezon Edremit Belediyesi Altınoluk formasını giyen Miray Koç'u kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA6 Haziran 2023 Salı 10:13 - Güncelleme:
Miray Koç, Göztepe'ye transfer oldu
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Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, pasör çaprazı bölgesinde oynayan Miray Koç'u renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu oyuncu Miray Koç ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Miray Koç'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki oyuncu, daha önce kariyerinde Edremit Belediyesi Altınoluk, Çanakkale Belediyespor, Turkuaz Seramik ve PTT Spor formalarıyla mücadele etti.

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