Mircea Lucescu: Mehmet Topal ve Mahmut gibi oyuncular gençlerin dinlediği oyuncular

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"Ben akademik işlere pek değinmiyorum artık. Şu anki hedefim rekabetçi, geleceği olan gençleri oynatabileceğim bir milli takım yaratmak. Bunun için çalışıyorum. Bosna Hersek, 5-6 yıldır birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. Biz ise bu ekibi mart ayından beri kurmaya başladık. Genç, birbirini tamamlayan ve birbirini anlayan bir grup kurmaya çalışıyoruz. Biz yeni bir ekip kurup felsefemizi aşılamaya çalışıyoruz. Çok fazla yeni isim alma taraftarı değilim çünkü sistemi tekrar yeni oyunculara aşılamak gerekecek."

"Bu çocuklar Türk futbolunun geleceği olacak"

"Ekibi geliştirmek için çalışıyorum, genç oyuncuları yakından takip ediyorum. Bu çocuklar Türk futbolunun geleceği olacak. Oyuna hükmeden bir takım kurmak için çalışıyoruz. Değişik sistemlere daha sonra bakacağız. Mehmet Topal ve Mahmut gibi oyuncular gençlerin dinlediği oyuncular. Bu oyunculara her zaman ihtiyaç var. Gençler için de faydalı isimler. Yaşlı oyuncuları değiştirmek çok kolay değil. Gençlerde böyle bir sorun yaşamıyoruz. Onlar yeni felsefelere uyumlu."

"Emre Akbaba gibi Mehmet Topal'ı da kaybettik"

"20 değişik ligden oyuncumuz var. Her biri farklı ekolden geliyor. Benim yapmam gereken sistemimi kafamda oynamak. Sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Emre Akbaba gibi Mehmet Topal'ı da kaybettik. Mehmet sistemimiz için önemli bir oyuncuydu. Gelecekte daha fazla Türk oyuncuyu sahada görmek istiyorum."