Mircea Lucescu: Ben oyuncularıma güveniyorum

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yarın Rize’de oynayacakları Bosna Hersek mücadelesinde, pazar günü Uluslar B Ligi 2. Grup’ta deplasmanda yapacakları Rusya maçı öncesinde futbolcularının son durumunu göreceğini belirtti.

Rumen medyasına açıklamada bulunan Lucescu, Rusya maçının kilit olduğunu belirtip şöyle devam etti;

ONLAR YAPTI BİZ DE YAPABİLİRİZ

“Bosna maçı bir anlamda Rusya maçının provası gibi olacak. Bana oyuncularım hakkında fikir verecek. Rusya bizi Trabzon’da 2-1 yenmişti, biz da aynısını yapabiliriz. Rusya’yı yenersek grup birinciliği için büyük avantaj sağlayacağız. Çünkü son maçımız 17 Kasım’da Türkiye’de İsveç ile. Ben oyuncularıma güveniyorum. Rusya’dan Türk halkını mutlu edecek bir sonuçla döneceğimize de inanıyorum.”

MİLLİ TAKIM HER MAÇ GELİŞİYOR

İsveç’i dış sahada 3-2 yendikleri maçta gelişmenin meyvelerini almaya başladıklarına dikkat çeken Lucescu, “Ben Türk Milli Takımı’nın başına başarı için geldim. Takımı gençleştirdik. Şimdi bu genç takımı geliştirmeye çalışıyoruz.Biz ya Uluslar Ligi’nden ya da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine elemelerden gitmeyi planlıyoruz. Milli Takım’ın seviye atlaması için zamana ihtiyaç var” diye konuştu.