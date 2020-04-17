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Spor

Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim

Mircea Lucescu, sportif direktörlük görevi için teklif aldığı Beşiktaş'ı şu an için reddettiğini açıkladı.

IHA17 Nisan 2020 Cuma 13:24 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 13:24
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Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için düşünülen Mircea Lucescu, Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş’a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

Korona virüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu, "İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, virüs yüzünden İtalya’nın çok etkilendiğini ve bu ülkede bulunan birçok arkadaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da söyledi.

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