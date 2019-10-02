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Mircea Lucescu: Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğim için pişmanım

Mircea Lucescu, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a gitmediği için pişman olduğunu söyledi.

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Türk Milli takımında göreve gelmeden önce daha önce Galatasaray Başkanı ile görüştüğünü fakat teklifi reddettiğini söyleyen Mircea Lucescu, bu kararından dolayı pişman olduğunu söyledi.

GSP Romania'da yayınlanan haberde bir televizyon programına konuk olan Mircea Lucescu şu ifadeleri kullandı:

"GALATASARAY'I REDDETTİM AMA PİŞMANIM"

"Bükreş'te, Türkiye'ye gitmeye karar verdiğim gün önce Galatasaray Başkanı bana geldi. Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğim ve Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım. O zaman reddettim. Bir yerde teknik direktörlük koltuğu da boş değildi. Bana yer açmak için mevcut teknik direktörün kovulmasını istemedim."

(FutbolArena)

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