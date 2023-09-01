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Spor

Mircea Lucescu: Bence dengeli bir maçtı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın daha tecrübeli oyunculara sahip olmasına rağmen iyi oynadıklarını söyleyerek, 'Bence dengeli bir maçtı' dedi.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 00:29 - Güncelleme:
Mircea Lucescu: Bence dengeli bir maçtı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Dinamo Kiev, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna temsilcisinin Teknik direktörü Mircea Lucescu, "Bence dengeli bir maçtı. İkinci yarının ilk 10 dakikasına kadar iki takımda kontrolü ele geçirmeye çalıştı. İkinci yarıda golden sonra rakibimiz oyuna daha çok hükmettiler. Bir ara sahadaki kontrolümüzü tamamen rakibe bıraktık. Belli bir bölüm de top sürekli rakibimizdeydi. Bize iki gol daha atabilirlerdi. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizim daha çok genç oyuncularımız var. Beşiktaş daha kaliteli bir kadroya sahip. Tecrübeli oyuncu sayısı çok fazla. Bunu sahada görebildik. Biz seyircisiz oynuyoruz. Ülke olarak da zor bir dönemden geçiyor Ukrayna biliyorsunuz. Avrupa'da elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde Ukrayna futbolunu ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın kadro kalitesi hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Diğer takımları bilmiyorum ama Beşiktaş sezona iyi hazırlandı. Kadroya yatırım yaptılar ve iyi oyuncuları kadrosuna kattı. Avrupa dışında Türkiye'de çekişmeli bir lig maratonu yaşayacakları kesin" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın golünden sonra yaşananlar hakkında da konuşan Lucescu, "Aboubakar golden sonra sevincini bizim yedek kulübemizin önünde yaptı. Neden böyle yaptı anlayamadım. Sanırım aldığı eğitimine göre bu şekilde davrandı" ifadelerini kullandı.

Stadyumdaki atmosfer hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Mircea Lucescu, "Ben bu stadyumu ve seyirciyi çok seviyorum. Atmosfer bu akşam yine muhteşemdi. Ben iki yıl kontratımı bırakıp gittim bu kulübe. Beşiktaş değer verdiğim bir kulüp" diyerek sözlerini tamamladı.

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