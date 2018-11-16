Mircea Lucescu: Mert Günok'u ilk başta almak istedim, 28-29 yaşında yeni bir kariyere başladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Cenk Tosun, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın akşam Konya'da oynanacak İsveç maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Cenk Tosun'un açıklamaları şöyle:

"Çok iyi analizler yaptık ve İsveç maçına yüzde yüz iyi hazırlandık. İsveç'in zaaflarını iyi biliyoruz. Umarım buradan galibiyetle ayrılacağız."

Mircea Lucescu ise şunları söyledi:

"Oynadığımız her maç çok önemli. Yeni bir ekip yarattık. Oyuncuların tecrübelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Gelecek bu ekibe ait. Sonuç almamız lazım. Sonuçlar performansımızı yukarıya çeker. Yarınki maçın bilincindeyiz. Elimizde olan kadro maçın öneminin farkındalar. Bu genç ekibin ileriye gitmesi için taraftara ihtiyacımız var. 1 senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz ve hepsi bu süreçte seviye atladı, takımlarında 11 oynuyorlar. Bizden önceki ekip orta yaşlıydı, biz gençlerle çalışıyoruz."

"Burak Yılmaz'ı alacaktım ama son olaylardan sonra mümkün olmadı"

"Emre Akbaba bizim için önemli bir oyuncuydu, burada olmaması üzücü. Bizim oyunumuzda önemli bir yeri var. Yine Mehmet Topal da maça hazır olamayacak. Enes'in sıkıntıları var. Burak Yılmaz'ı alacaktım ama son olaylardan sonra mümkün olmadı. Yine de çok iyi bir ekibimiz var. Mert Günok'u ilk başta almak istedim, 28-29 yaşında yeni bir kariyere başladı. Bazı hataları vardı, o yüzden tercih etmedik. Böyle devam ederse ona kapılarımız asla kapalı değil. Sinan ise Belçika Ligi'nin şu anda en iyi kalecisi."