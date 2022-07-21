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Spor

Mircea Lucescu: Skordan memnunum

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 00:22 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, skordan memnun olduğunu söyledi.

Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, 8 ay sonra ilk kez resmi maç oynadıklarını hatırlattı.

Kendileri için zor bir maç oynadıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimize karşı gerçek potansiyelimizi bilmiyorduk. Fenerbahçe yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç. İkinci maçta rakibimiz daha çok risk alacak, bu maçta da aldılar. Takımımın iyi bir potansiyeli var, yakında daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Maçta daha fazla taraftar beklediğini anlatan Lucescu, atmosferi beğendiğini aktardı.

Lucescu, Fenerbahçe'ye göre daha geç oyuncu değişikliği yapmasıyla ilgili soruya ise "Takımımın o bölüme kadarki performansından memnundum ve risk almak istemedim." şeklinde sözlerini tamamladı.

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