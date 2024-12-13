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Spor

Mircea Lucescu: Türkiye'nin grubu zor değil

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubunu değerlendirdi.

13 Aralık 2024 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Mircea Lucescu: Türkiye'nin grubu zor değil
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Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubunu değerlendirdi.

Türkiye'nin zor bir gruba düşmediğini söyleyen Lucescu, "Roma'dayken Montella'ya karşı oynadım ve kendisini çok başarılı buluyorum. Türkiye favorilerden birisi olabilir, çok iyi oyuncuları var. Zor grup mu? Zor grup dediğiniz nedir ki? Gürcistan'ı zaten yendiniz. İspanya gelirse zor olabilir." dedi.

Mücadelenin önemine dikkat çeken Lucescu, "Tüm gruplar zordur, savaşmak ve mücadele etmek zorundasınız. Belki sadece İspanya 'kolay grup' diyebilir." sözlerini sarf etti.

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