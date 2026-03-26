  • Mircea Lucescu: Türkiye'yi çok beğeniyorum
Mircea Lucescu: Türkiye'yi çok beğeniyorum

Mircea Lucescu, Türkiye karşısında dengeli bir oyun sergilediklerini ancak savunmada yaptıkları hatanın mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

AA26 Mart 2026 Perşembe 23:20
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 yenilen Romanya'da milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, savunmada yaptıkları bir hata nedeniyle hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye karşı iyi savunma yapmaya çalıştıklarını belirten Lucescu, "Çok dengeli bir maç oldu. Savunmada yaptığımız bir hata, hak etmediğimiz mağlubiyet yaşamamıza sebep oldu. Maçı kaybettiğimiz ve devam edemediğimiz için çok üzülüyorum. Bir pozisyonumuz direkten döndü. Bir pozisyonda da Hagi daha dikkatli olsa ve ayak içi vursa gol olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun iyi bir dönemden geçtiğini aktaran Mircea Lucescu, "Bu takımı görev yaptığım dönemde inşa ettim ve gençleştirdim. Bazı sonuçları alamadım, feda ettik. Ancak Türkiye şimdi bunların karşılığını alarak başarılı sonuçlar almaya başladı. Türkiye'yi çok beğeniyorum. İyi bir teknik direktörleri var. Türkiye'ye çok iyi yabancılar geldi. Bu isimler Türk oyunculara da örnek oldu." diye konuştu.

