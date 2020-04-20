Mircea Lucescu'dan Türk futbolu değerlendirmesi! ''Merih Demiral Premier Lig'e yakışır''

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:39 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 18:39

Mircea Lucescu koronavirüs ve futbol hakkında açıklamalarda bulundu. Lucescu'nun açıklamalarının önemli satır başları şu şekilde:

SEZON SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR

Sezonun seyircisiz oynanmasına sıcak bakıyorum, son bölüm böyle tamamlanabilir. İnsanlar güvenli hissetmediği sürece çalışmaya başlamamak istemeyebilir, buna saygı duymak lazım. Umarım kısa süre içinde tekrar normale döneriz.

AĞUSTOS'TA OYNANABİLİR

Şampiyonlar Ligi'nin Ağustos ayında oynanmasına sıcak bakıyorum, bu şovun bir şekilde devam etmesi lazım. Ben bir seyirci olarak, finalin Ağustos ayında olması fikrini destekliyorum.

MERİH'İN İYİ BİR GELECEĞİ VAR

Merih Demiral iyi bir oyuncu, sakatlanması çok yazık oldu ancak hala genç. Harika bir profesyonel, umarım öncesinden daha güçlü dönecektir. Sporting'den sadece birkaç yıl içinde Juventus'a sıçramayı sadece yetenekli bir oyuncu yapabilir. Nereye giderse gitsin, hep iyi bir iş çıkardı, bu da iyi bir geleceği olacağını gösteriyor. Chiellini sonrası boşluğunu dolduracaktır.

MERİH PREMİER LİG'E YAKIŞIR

Merih Demiral'ı çok fazla takımın istiyor olması, onun harika bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Juventus onun geleceğine yatırım yaptı. Planları nedir bilemem ancak sadece paraya ihtiyaçları varsa göndermeleri lazım onu. Juve'de şu anda böyle bir şey olmadığını görüyorum. Premier Lig'de çok iyi bir iş çıkaracağını tahmin ediyorum, karakteristik özelliklerine çok uygun.

WILLIAN JUVENTUS'A GİTMELİ

Eski oyuncum Willian'ın Juventus'a gitmesini isterim. Chelsea'de uzun yıllardır oynuyor ve belki de değişiklik zamanı geldi. Umarım bununla birlikte Douglas Costa da Torino'da kalır.

BUFFON 45'E KADAR OYNAR

2013 yılında Buffon'u Shakhtar'a istedim, menajeriyle konuştum. Ona saygı duydum hep, maalesef alamadık çünkü Juventus ile rüyasına devam etmek istedi. Bence 45 yaşına kadar oynayabilir.