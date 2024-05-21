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Spor

Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oldu

Son olarak Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oldu.

21 Mayıs 2024 Salı 13:03 - Güncelleme:
Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oldu
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Dinamo Kiev'den kasım ayında ayrılan ve adı zaman zaman Türk ekipleriyle de anılan Mircea Lucescu'nun yeni takımı oldu.

Rumen teknik adam, Rapid Bükreş'te başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Bir anlamda danışman görevi üstlenecek Lucescu, teknik direktör Neil Lennon'a yardımcı olacak.

Kulübün başkanı olan Dan Suçu, Mircea Lucescu ile ilgili, "Kulüp, teknik direktör Neil Lennon'a yeni sezonda daha güçlü bir şekilde yardımcı olacak. Mircea Lucescu'ya özellikle teşekkür ederim. Kendisiyle birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucu altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sağlık, beslenme gibi konularda tamamen reform yapacağız ve elbette kazanma zihniyetine sahip değerli oyunculara yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan Rumen ekibinin başkanı Suçu, iki yıllık yeni sözleşme imzalanan yeni teknik direktör Neil Lennon'dan daha sert olmasını istedi. Suçu, "Artık gece 3'te diskodan ya da ideal kilosunun birkaç kilo üzerinde gelen oyuncularımız olmayacağından eminim. Ayrıca gelecek sezon takımımızda kondisyonunun, bağlılığının ve kararlılığının geçtiğimiz sezondan çok daha yüksek bir seviyede olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

  • mircea lucescu
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