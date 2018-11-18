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Mircea Lucescu'nun yerine tek aday Şenol Güneş

Aykut Kocaman'ın Konyaspor'a 'Evet' demesi ile şartlar değişti. Artık Lucescu'nun yerine tek aday Şenol Güneş.

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Rıza Çalımbay'ın görevine son veren Konyaspor yönetiminin Aykut Kocaman ile anlaşmasının perde arkasında yaşananları Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan aktardı. Çalımbay ile yolların ayrılmasından hemen sonra teklif yapılan Kocaman'ın ilk cevabının, "Milli takımı bekliyorum" olduğu ortaya çıktı. Ancak yeşil-beyazlıların ısrarı birkaç gün sonra sonuç verdi ve Aykut Kocaman 'Evet' dedi.

İsmi uzun süredir Lucescu'nun yerine geçen Kocaman'ın bu tercihinden sonra Rumen teknik adamın tek rakibi olarak Şenol Güneş kaldı. Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılması halinde milli takım ihtimali gündemdeki yerini koruyor. 2.5 milyon Euro ücreti ve kadro tercihleri sürekli tartışılan ve dünkü yenilgiyle millileri küme düşüren Lucescu'nun artık hiçbir kredisi kalmadı. Sezon sonunda yapılacak TFF seçiminlerinde yeni yönetim milli takımın hocasını belirleyecek.

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