Mirin Toulouse’ta Aras’ın bileti kesildi

Fransız futbolcu, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere dün Fransa’ya gitti. Mirin, büyük ihtimalle bugün sözleşme imzalayacak. Ayrıca Beşiktaş’ta Aras Özbiliz ile de yollar ayrılıyor. Geçen sezonu Willem’de kiralık olarak geçiren Araz ile bu hafta sonuna kadar görüşülecek ve sözleşmesi feshedilecek.