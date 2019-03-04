Mirin'in bileti kesildi

BEŞİKTAŞ’IN devre arasında PSV Eindhoven’den 350 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Nicolas Isimat-Mirin’in Türkiye macerası çabuk biteceğe benziyor! Siyah-Beyazlılar’da Vodafone Park’taki Fenerbahçe derbisinin 3-0’dan 3-3’e gelmesinin baş sorumlularından biri olarak görülen 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonu gönderileceği iddia edildi.

2022’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kartal’da Fikret Orman başkanlığındaki yönetimin, Teknik Direktör Şenol Güneş’in son Kayseri deplasmanında görev vermediği Mirin’i sezon sonunda satışa koyacağı öğrenildi. Yönetim, 1.1 milyon eurodan 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız savunmacıyı 3-4 milyon euro gibi bir rakama satarak gelir elde etmeyi planlıyor. Güneş’in 27 yaşındaki oyuncu için olumsuz rapar verdiği belirtiliyor.