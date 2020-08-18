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Spor

Mirkan Aydın Hatayspor'da kalacak

Altınordu'nun kadrosuna katmak istediği tecrübeli golcü Mirkan Aydın'ın Hatayspor'da kalacağı öğrenildi.

DHA18 Ağustos 2020 Salı 11:47 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 11:47
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da golcü arayışlarını sürdüren yönetimin gündemine aldığı Mirkan Aydın'ın transferi gerçekleşmedi. Geçen sezon Hatayspor'la şampiyonluk sevinci yaşayan gurbetçi futbolcunun kulübünde kalacağı öğrenildi. Hatayspor'un Süper Lig'de Mirkan'la yola devam etme kararı aldığı ifade edilirken, İzmir ekibi bir süredir temas halinde olduğu eski oyuncusundan umudunu kesti. 

Altınordu'nun listesinde yer alan Medipol Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek de Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olmuştu. İki forvet adayından sonuç alamayan kırmızı-lacivertliler, alternatif isimlere yönelecek. Altınordu'nun golcü adayları arasında Adanaspor'dan gurbetçi forvet Ahmet Dereli de yer alıyor.

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