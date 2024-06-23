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Spor

Mirlind Daku'ya, UEFA'dan 2 maç ceza

UEFA, Arnavut futbolcu Mirlind Daku'ya Arnavutluk-Hırvatistan maçının ardından Makedon ve Sırplara hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç ceza verdi.

23 Haziran 2024 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Mirlind Daku'ya, UEFA'dan 2 maç ceza
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Arnavutluk Milli Takımı'na golcü futbolcusu Mirlind Daku'dan kötü haber geldi.

Mirlind Daku, Arnavutluk'un Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmadan sonra tribünlere gidip Makedon ve Sırplara hakaret içeren tezahüratlarda bulunmuştu.

Bunun üzerine UEFA, 26 yaşındaki futbolcuya hakkında disiplin davası açarak Makedon ve Sırplara hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi.

Daku, takımın grubun üçüncü maçında oynayacağı İspanya maçını kaçıracak. Arnavutluk'un üst tura çıkması halinde Daku, son 16 turu maçında da görev alamayacak.

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