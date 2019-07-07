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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti

2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda eden Mısır'ın futbol federasyonu başkanı Hani Abu Rida istifa etti.

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Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın elenmesi sonrası görevini bırakan başkan Hani Abu Rida, yönetim kurulunun da istifasını istedi.

Açıklamada ayrıca Abu Rida'nın, Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre ve ekibinin görevine de son verdiği belirtildi.

Güney Afrika, turnuvanın son 16 turunda ev sahibi Mısır'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Mısır, takımı Hector Cuper'in çalıştırdığı 2018 FIFA Dünya Kupası'na da puan alamadan grup aşamasında veda etmişti.

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