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Spor

Mısır, Gine'yi tek golle devirdi

Mısır, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Gine'yi Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 mağlup etti.

6 Haziran 2022 Pazartesi 00:53 - Güncelleme:
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Ehab Galal'ın yönetimindeki Mısır Milli Takımı ile Kaba Diawara'nın çalıştırdığı Gine Milli Takımı karşılaştı.

Uluslararası Kahire Stadyumu'nda oynanan maçı Mısır 1-0 kazanırken, ev sahibi ekibin galibiyet golünü Galatasaraylı Mustafa Muhammed kaydetti. Oyuna 65. dakikada Zizo'nun yerine giren Muhammed, 87. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetmeyi başardı.

Mısır'da Başakşehir'de kiralık olarak oynayan Trezeguet ve Yeni Malatyaspor'da forma giyen Karim Hafez, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Gruptaki ilk maçını kazanan Mısır, 3 puana yükselirken, Gine henüz puanla tanışamamış oldu. Grubun bir sonraki maçında Mısır deplasmanda Etiyopya'yla, Gine ise kendi evinde Malavi ile oynayacak.

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