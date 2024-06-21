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Spor

Mislav Orsic: Kötü günler bitti artık, yeniden en iyisi için çalışacağım

Trabzonspor'un Hırvat forveti Mislav Orsic kulüp dergisine gelecek sezon ile ilgili hedeflerinden bahsetti.

AA21 Haziran 2024 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Mislav Orsic: Kötü günler bitti artık, yeniden en iyisi için çalışacağım
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Trabzonspor'un forveti Mislav Orsic, iyi bir form yakalayarak takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı istediğini söyledi.

Hırvat futbolcu, Trabzonspor dergisinde yayımlanan röportajında, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldığını belirterek, "Eğer sahada değilseniz, rehabilitasyon merkezindeyseniz ve antrenman yapmadan sadece yatakta uzanıyorsanız, sadece basit egzersizler yapıyorsanız, bu durum her futbolcu için zordur. Rehabilitasyonun bu kısmının bitmesini beklersiniz ve adım adım sahaya yaklaşmayı arzularsınız. Bu bekleyiş dönemi beni çok yıprattı. Zor zamanlardı ancak sonunda bitti." ifadelerini kullandı.

Aynı sakatlıkları bir daha yaşamamayı dileyen Orsic, "Öncelikle sağlıklı kalmayı ve sonrasında iyi bir form yakalamayı umuyorum. İyi oynamaya çalışarak takımıma önümüzdeki hedefleri başarmada yardımcı olmayı deneyeceğim ve bunun için çok sabırsızlanıyorum. Kötü günler bitti artık, yeniden en iyisi için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Oynadığı takımı her koşulda çok sahiplendiğinin altını çizen Orsic, şunları kaydetti:

"Hücum oyuncularından gol atmaları ve asist yapmaları bekleniyor, dolayısıyla benim de maçta yapmaya çalıştığım şey bu. Çünkü hücum oyuncularının takımın galip gelmesi için skor üretmesi gerekmektedir. Ayrıca sürekli maça odaklıyım."

Mislav Orsic, saha dışında sakin biri olduğunu vurgulayarak, "Çok fazla konuşmam. Fakat sahadayken bazen bir şeyler söylemek için bağırdığım, az da olsa kendimi kontrol edemediğim zamanlar oluyor. Ama genelde çok fark olduğunu düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Lakabının "Orsa" olduğunu belirten Hırvat oyuncu, futbol dışındaki tüm zamanını çocuklarıyla geçirdiğini anlattı.

Orsic, geçmişten bugüne en iyi gördüğü ilk 11'i Casillas, Marcelo, Cafu, Ramos, Maldini, Beckham, Modric, Lampard, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo Nazario'dan oluşturdu.

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