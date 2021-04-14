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Spor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları '3'üncü oldu

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 3'üncülük/4'üncülük etabının ikinci maçında Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla THY sezonu 3'üncü tamamlarken, Eczacıbaşı VitrA ise 4'üncü oldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:03
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Turuncu beyazlıların kaptanı Tijana Boskovic 44 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu ve kendi kariyer rekorunu kırdı.

THY gelecek sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Eczacıbaşı VitrA ise CEV Kupası'nda mücadele verecek.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Caner Çildir

ECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Yasemin, Saliha, Mirkovic.

THY: Carlini, Kingdon, Aslı, Ebrar, Şeyma, Büşra, Berin (L), Ada, Polen, Nursevil, Santana.

SETLER: 2-3 (21-25, 22-25, 26-24, 25-17, 11-15)

SÜRE: 140 dakika (30,32,35,26,17)

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