Misli.com Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları '3'üncü oldu

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:03

Turuncu beyazlıların kaptanı Tijana Boskovic 44 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu ve kendi kariyer rekorunu kırdı.

THY gelecek sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Eczacıbaşı VitrA ise CEV Kupası'nda mücadele verecek.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Caner Çildir

ECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Yasemin, Saliha, Mirkovic.

THY: Carlini, Kingdon, Aslı, Ebrar, Şeyma, Büşra, Berin (L), Ada, Polen, Nursevil, Santana.

SETLER: 2-3 (21-25, 22-25, 26-24, 25-17, 11-15)

SÜRE: 140 dakika (30,32,35,26,17)