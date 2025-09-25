Mithat Pala: Çok iyi çalıştık, serinin başlangıcını yapmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, "Çok iyi çalıştık. Üç puan alıp bir serinin başlangıcını yapmak istiyoruz." dedi.



Takımın Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Pala, lige çok iyi bir başlangıç yapamadıklarını ve bunun farkında olduklarını söyledi.

Talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını belirten Pala, "Elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Aslında son iki haftaya baktığımız zaman iki haftadaki 4 puan, puan açısından kötü değil ama tabii ki oynadığımız oyun açısından iki haftada bayağı eksiklerimiz var. Bunların farkına vardık." ifadelerini kullandı.

Pala, kötü gidişattan ders çıkardıklarını ve gelecek haftalar için daha iyisini yapmaya çalışacaklarını vurguladı.

"RİZESPOR'A HİZMET ETMEK TEK AMACIM"

Çaykur Rizespor'a 19 yaşında geldiğini hatırlatan orta saha oyuncusu, "Benim için burada önemli olan Rizespor oldu. Yani sahada bana nerede görev verilirse verilsin, Rizespor armasını taşıdığım o formayı giydiğim zaman sahada elimden ne geliyorsa onu vermeye çalıştım. Dediğim gibi benim için aslında çok fazla mevkiinin önemi yok. Rizespor'a hizmet etmek tek amacım. Bunun için de her sahaya çıktığımda elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kasımpaşa maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Mithat Pala, "Önceki maçlardan çıkardığımız derslerle birlikte bu maça çok iyi hazırlandık. İçeride kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız maça taraftarımızın da avantajını kullanarak, 3 puan almak istiyoruz. Çok iyi çalıştık. Üç puan alıp bir serinin başlangıcını yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



