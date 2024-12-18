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Spor

Mithat Pala: Daha iyi sonuçlar alıp hedefimize yaklaşmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mithat Pala, maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
Mithat Pala: Daha iyi sonuçlar alıp hedefimize yaklaşmak istiyoruz
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Çaykur Rizespor başarılı oyuncusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce yaptığı açıklamada, çok iyi bir seri yakaladıklarını ancak son iki haftada istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Hafta sonu oynayacakları Göztepe maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Mithat Pala, "Zor bir deplasman maçına gideceğiz. Ligde de iyi çıkış yaptılar ve iyi gidiyorlar. Puan ve sıralama olarak da yukarıdalar. Biz de gerekli analizleri yaptık ve çok iyi hazırlanıyoruz. Maçın öneminin herkes farkında. Elimizden geldiğince maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puan alıp hedefimize doğru gitmeye çalışacağız." dedi.

Mithat Pala, takım içinde çok güzel bir aile ortamı olduğunu vurgulayarak, "Takımla alakalı hiçbir sorun yok. Arkadaşlık çok iyi. Bunun da sonuçlara yansıdığını düşünüyorum. Tabii ki de istediğimiz durumda hala değiliz. Çok iyi bir takımız, bir hocamız ve güzel bir ortamımız var. İnşallah daha iyi sonuçlar alıp hedefimize yaklaşarak devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kendi performansına da değinen Mithat Pala, "Öncelikle hedefim tabii ki de Rizespor'un başarısı ve Rizespor için elimizden geleni yapmak. Kişisel olarak da her futbolcunun olduğu gibi benim de A Milli Takım gibi bir hedefim var. Bunu da başarmak için elimden geldiği kadar çalışıyorum. İnşallah bu hedefi de başarırım." değerlendirmesinde bulundu.

Mithat Pala, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur atlayıp gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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