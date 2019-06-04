Mitroglou 1 yıl daha Cim-Bom’da

Galariotis, Yunan futbolcunun 1 yıllık daha kontratı bulunduğunu hatırlatırken, “Kostas devam edecek. Benim bir şüphem yok. Basında çıkan haberler konusunda bir şey yapamam. Fakat size söyleyebileceğim tek şey devam edecek olmasıdır” dedi.