Mitroglou 1 yıl daha Cim-Bom’da
GALATASARAY ile yollarını ayıracağı yönünde haberler çıkan Kostas Mitroglou’nun menajeri Panos Galariotis, golcü futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.
Galariotis, Yunan futbolcunun 1 yıllık daha kontratı bulunduğunu hatırlatırken, “Kostas devam edecek. Benim bir şüphem yok. Basında çıkan haberler konusunda bir şey yapamam. Fakat size söyleyebileceğim tek şey devam edecek olmasıdır” dedi.
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