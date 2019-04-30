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Mitroglou isyan etti: İstediğim pasları alamıyorum

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldiği Atiker Konyaspor mücadelesini 75. dakikasında oyuna giren ancak etkisiz kalan Kostas Mitroglou, mücadele sonrasında fazla top alamamaktan yana dert yandı.

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Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor deplasmanında 75. dakikada gol umudu olarak oyuna alınan Kostas Mitroglou'nun maç sonunda istediği pasları alamamaktan ötürü dert yandığı öğrenildi. 'İstediğim pasları alamıyorum' diyen Yunan golcünün orta ve paslarla yeteri kadar destek alamadığını belirtip bu konudaki sıkıntısını dile getirdiği ifade edildi. Teknik heyetin de Kostas Mitroglou'na hak verdiği öğrenildi.

FAZLA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Ara transfer dönemine Fransa'nın Marsilya takımından 1,5 yıllığına kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 263 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 26 dakika sahada kalan Mitroglou, Yeni Malatyaspor'a 1 gol kaydetti.

Yunan golcü, Süper Lig'de oynanan Akhisarspor maçının 90. dakikasında attığı kritik golle Galatasaray'a 3 puanı getiren isim olmuştu.

(Futbol Arena)

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