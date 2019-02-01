Mitroglou: Transferimden dolayı insanların mutlu olduğunu gördüm

MUSTAFA CENGİZ: "BİR DÜNYA YILDIZI"

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, "Taraftarlarımızın sabrı için teşekkür ediyorum. Onlarca alternatif için de ön plana aldığımız isim Mitroglou'ydu. Değerli bir isim, bir dünya yıldızı. İnşallah Türkiye'de de çok başarılı olacak." dedi.

"İNSANLARIN MUTLU OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Kostas Mitroglou, Galatasaray'a transferiyle ilgili "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu büyük kulüp için oynamak, benim için büyük bir zevk olacak. Transferimden dolayı insanların çok mutlu olduğunu gördüm, bu benim için çok özel bir duygu. Burada oynayan bir çok oyuncuyu ve kulübün büyük tarihini biliyordum. Ateşli taraftarlarla ilgili de bilgim var. Galatasaray'ı çok seviyorum." açıklamasını yaptı.

"ATACAĞIM GOL SAYISI İLE İLGİLİ YORUM YAPMAM"

Yunan golcü ayrıca "Hiçbir şey önceden belli olmaz bu kulübe faydalı olmak için her şeyi yapacağımdan herkes emin olabilir. Atacağım gol sayısı ile ilgili asla bir yorum yapmam ama sahada en iyisini yapacağım. Gol atmak çok önemli ama daha önemli olan kazanmak ve şampiyon olmak." açıklamasını yaptı.

"FATİH TERİM ÇOK BÜYÜK BİR İSİM"

Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Mitroglou, "Fatih Terim çok büyük bir isim. Ona saygı duyuyorum. Türkiye'de onu herkesin çok sevdiğini düşünüyorum. Çok önemli bir teknik adam ve onunla çalışacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.