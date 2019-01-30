Mitroglou’da işlem tamam

CİM-BOM ara transfer döneminin bitmesine saatler kala bombaları üst üste patlatmaya başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Kasımpaşalı Diagne’nin ardından Mitroglou’yu 1.5 yıllığına kiraladı. Marsilya kulübü ve Yunanlı golcü ile her konuda anlaşma sağlayan Cim-Bom’un KAP bildirimini bugün yapması bekleniyor. Fransa Ligi’nde boy gösteren Mitroglou yıllık 3.5 milyon euroluk teklife “Evet” dedi. Galatasaray’ın 1.5 yıllığına kiraladığı oyuncunun sözleşmesinde yıllık 500 bin euroya kadar çıkabilecek bir bonus maddesi de var. Yunanlı santrfor, eğer 15 golü geçer ve Cim-Bom, Devler Ligi’ne kalırsa ekstra parayı cebine koyacak. İki sezon önce Benfica’dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya’ya transfer olan Mitroglou, bu sezon Fransa Ligi’nde 14 maça çıktı ve 3 gole imza attı. Marsilya, bu transfer döneminde İtalyan golcü Mario Balotelli’yi kadrosuna katınca 28 yaşındaki Yunanlı golcüyü satış listesine koymuştu.