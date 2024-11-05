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Spor

Mitrovic, Al Hilal'i zafere taşıdı

AFC Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Al Hilal, evinde Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Kingdom Arena'daki maçta ev sahibi Al Hilal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

5 Kasım 2024 Salı 00:58 - Güncelleme:
Mitrovic, Al Hilal'i zafere taşıdı
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AFC Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Al Hilal, evinde Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Kingdom Arena'daki maçta ev sahibi Al Hilal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 15,33 ve 74'te Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Neymar, dakika 87'de sakatlanarak oyundan çıktı.

Neymar, yaşadığı sakatlık sebebiyle yeşil sahalardan 1.5 ay uzak kalacak.

Jorge Jesus'un ekibi bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçın 4'ünü de kazandı.

Al Hilal, bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltti. Esteghlal, 3 puanda kaldı.

  • AFC Şampiyonlar Ligi
  • Al Hilal
  • Esteghlal

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