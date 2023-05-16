MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

MKE Ankaragücü, ligde bu sezon 10 galibiyet 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 35 puanla 13. sırada kendisine yer bulurken, Fraport TAV Antalyaspor ise oynadığı 31 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü, Jese Rodriguez ve Ali Sowe'un golleriyle 2-0 kazanmıştı.