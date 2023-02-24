MKE Ankaragücü, Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da forma giyen Arda Kızıldağ'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

İşte MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Arda Kızıldağ'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır."

ARDA KIZILDAĞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Kızıldağ bu sezon Gaziantep FK formasıyla şu ana kadar 9 resmi maça çıktı. Toplam 505 dakika süre alan 24 yaşındaki stoper, 1 golle skora etki etti.