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Spor

MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA15 Ekim 2021 Cuma 18:34 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 18:34
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TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 9. haftada yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım Bandırmaspor maçı öncesi son antrenmanını Bandırmaspor Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, antrenmanı sürat çalışması ile tamamladı.

Bandırmaspor karşılaşması öncesinde MKE Ankaragücü'nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda yapılacak.

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