MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Lamine Diack açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Nantes'ın kadrosuna katmak istediği Lamine Diack'ın takımdan ayrılması durumunda kendileri adına en büyük tesellinin bir sonraki satıştan pay almaları olduğunu söyledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, oyuncu için Fransa'nın Nantes ekibinden resmi teklif geldiğini doğruladı.

Detayların konuşulduğunu aktaran Koca, "Futbolcumuz iyi bir isim, gelecek vadeden bir oyuncu. Ama bir gerçek var ki Avrupa pazarı bizim pazarımızdan çok daha güçlü. Bizim bu satıştaki en önemli tesellimiz, gerçekleşirse bir sonraki satıştan önemli bir pay alacağımız olmasıdır. Futbolcunun da önemli bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. En azından kulübümüz adına pozitif katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig fikstürü hakkında da konuşan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk maçımızı İstanbul'da Kasımpaşa'yla oynayacağız. İyi bir yıl olsun istiyoruz. Çekişmeli bir sezon olacağı kesin. Önümüzdeki yıl Avrupa'da 5 takımla yer alacağımız için bu sezonun çekişmeli geçeceğini ve yukarılarda ciddi bir rekabetin olacağını düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir şekilde sezonu tamamlarız diye düşünüyorum."