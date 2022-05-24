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Spor

MKE Ankaragücü, Chatzigiovanis'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, Anastasios Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı.

DHA24 Mayıs 2022 Salı 23:07 - Güncelleme:
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MKE Ankaragücü, Panathinaikos'ta forma giyen sağ kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan imza törenine başkan Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.

Yunanistan A Milli Takımı'ndan özel izin alarak Türkiye'ye gelen ve sözleşme imzalayan Anastasios Chatzigiovanis, "Ankaragücü gibi büyük bir camiaya geldiğim için büyük mutluluk duyuyorum. Ankaragücü taraftar videolarını izlediğimde sahaya çıkıp bu büyük takımın parçası olmak istedim. Beni burada en iyi şekilde ağırlayan Ankaragücü yetkililerine ve Ankaragücü medya ekibine teşekkür ederim" dedi.

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